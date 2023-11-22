В Германии возмутились превращением страны в «столицу борделей ЕС»
Немецкие депутаты призвали избавить Германию от статуса «столицы европейских борделей», проведя делегализацию проституции в стране. Об этом рассказала The Times.
В консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) заявили, что легализация секс-индустрии в 2002 году, проведенная при левоцентристском правительстве, провалилась. Принятые тогда решения должны были предоставить 250 тысячам человек из секс-индустрии право на официальное трудоустройство, доступ к социальным пособиям и право подавать в суд на клиентов, которые не оплатили услуги.
Однако в ХСС утверждают, что на практике подавляющее большинство секс-работниц в Германии не имеют таких расширенных прав и защиты.
Доротея Бэр, заместитель лидера парламентской группы ХДС/ХСС, заявила, что большинство секс-работниц приехали в Германию из других стран, не имеют необходимых документов и находятся во власти эксплуататоров-торговцев людьми и сутенеров.
«Не может быть настоящего равенства, пока мы признаем, что с сотнями тысяч женщин обращаются как с рабынями. Это оскорбление человеческого достоинства, которому необходимо срочно положить конец», — заявила Бэр.
В ХДС/ХСС выступают за так называемую скандинавскую модель, согласно которой клиентов можно привлечь к ответственности за покупку секс-услуг, но секс-работниц наказывать нельзя.
Законопроект, предложенный альянсом, предусматривает закрытие публичных домов и запрет на сдачу квартир в аренду для секс-работы.
Это предложение нашло поддержку и у руководства страны - канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его всегда возмущало, что мужчины покупают секс.
Организации, представляющие секс-работников, раскритиковали предложения ХДС/ХСС (по их мнению, это сделает работу в индустрии более опасной, но не искоренит проституцию), а министр по делам семьи Лиза Паус заявила, что власти не планируют менять действующие законы.
Впервые наказание для покупателей секс-услуг без наказания секс-работниц было введено в Швеции в 1999 году. Позже власти отчитались, что в период с 1999-го по 2008 год уличная проституция сократилась вдвое. Вскоре после этого аналогичные решения были приняты в Норвегии, Исландии, Канаде и Северной Ирландии.