В Германии возмутились превращением страны в «столицу борделей ЕС»

Немецкие депутаты призвали избавить Германию от статуса «столицы европейских борделей», проведя делегализацию проституции в стране. Об этом рассказала The Times.

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В консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) заявили, что легализация секс-индустрии в 2002 году, проведенная при левоцентристском правительстве, провалилась. Принятые тогда решения должны были предоставить 250 тысячам человек из секс-индустрии право на официальное трудоустройство, доступ к социальным пособиям и право подавать в суд на клиентов, которые не оплатили услуги.

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Однако в ХСС утверждают, что на практике подавляющее большинство секс-работниц в Германии не имеют таких расширенных прав и защиты.

Доротея Бэр, заместитель лидера парламентской группы ХДС/ХСС, заявила, что большинство секс-работниц приехали в Германию из других стран, не имеют необходимых документов и находятся во власти эксплуататоров-торговцев людьми и сутенеров.

«Не может быть настоящего равенства, пока мы признаем, что с сотнями тысяч женщин обращаются как с рабынями. Это оскорбление человеческого достоинства, которому необходимо срочно положить конец», — заявила Бэр.

В ХДС/ХСС выступают за так называемую скандинавскую модель, согласно которой клиентов можно привлечь к ответственности за покупку секс-услуг, но секс-работниц наказывать нельзя.

Законопроект, предложенный альянсом, предусматривает закрытие публичных домов и запрет на сдачу квартир в аренду для секс-работы.

Это предложение нашло поддержку и у руководства страны - канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его всегда возмущало, что мужчины покупают секс.

Организации, представляющие секс-работников, раскритиковали предложения ХДС/ХСС (по их мнению, это сделает работу в индустрии более опасной, но не искоренит проституцию), а министр по делам семьи Лиза Паус заявила, что власти не планируют менять действующие законы.