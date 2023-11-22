Армия Израиля заявила о проведении рейда в Джабалии на севере Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в городе Джабалия на севере Газы.
Отмечается, что наземные войска израильской армии провели запланированные рейды в Шейх-Заид на серево-западе Джабалии. Указывается, что в ходе рейдов представители ХАМАС были обнаружены на этой территории и ликвидированы.
Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил в интервью НСН, что Израиль не может пойти на «очередное» перемирие с представителями движения ХАМАС. Он отмечал, что зачистка сектора Газа продолжится до середины следующего года, передает «Радиоточка НСН».