Армия Израиля заявила о проведении рейда в Джабалии на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в городе Джабалия на севере Газы.

Отмечается, что наземные войска израильской армии провели запланированные рейды в Шейх-Заид на серево-западе Джабалии. Указывается, что в ходе рейдов представители ХАМАС были обнаружены на этой территории и ликвидированы.