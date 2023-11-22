Обзор иноСМИ: Украина без €20 млрд, Белый дом готовит новую войну

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«План ЕС выделить Украине 20 миллиардов рискует провалиться»

Видео дня

Евросоюз презентовал странам-членам план по предоставлению Украине долгосрочных обязательств в области безопасности, включающих механизм долгосрочной военной поддержки, обучение украинских войск и помощь в развитии оборонной промышленности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

План будет обсуждаться послами ЕС на этой неделе и лидерами блока в декабре. Он также ляжет в основу консультаций с Киевом и странами «Большой семерки». При этом первоначальный план ЕС выделить Киеву 20 миллиардов евро в течение четырех лет на оплату вооружений рискует провалиться, поскольку некоторые члены ЕС, включая Германию, не смогли договориться о его условиях, заявил Bloomberg неназванный дипломат ЕС. Вместо этого страны-члены надеются договориться о выделении хотя бы пяти миллиардов евро в 2024 году с обязательствами по продолжению поддержки, рассказал собеседник агентства.

СМИ: ВВС США захотели вернуть уволенных из-за отказа от вакцин летчиков

ВВС США разослали письма, сообщающие летчикам, уволенным из-за отказа делать прививку от коронавируса, о возможности вернуться на службу. Об этом рассказало Daily Caller со ссылкой на копию такого письма.

Из документа следует, что пилоты могут потребовать внести исправления в их личные дела, включая информацию, касающуюся обстоятельств увольнения. В письме подчеркивается, что летчики имеют право подать заявку на повторное зачисление в ВВС. По данным Daily Caller, ранее армия разослала около 1900 писем бывшим солдатам, уволенным из-за отказа от вакцинации. Издание отмечает, что и армия, и ВВС США не достигли целей по набору военнослужащих на 2023 финансовый год, что стало худшим кризисом набора персонала со времени создания в стране добровольческой армии.

«Белый дом готовит новую войну»

Американцы привыкли к сообщениям о «новых огромных военных расходах» - в последние несколько лет речь шла об Украине, а теперь - об Израиле. Автор The American Conservative, писатель Брайан Робертсон задается вопросом, где американская «кормушка» будет использована в следующий раз. По версии автора, внешнеполитический истеблишмент США пытается спровоцировать войну с Китаем.

Робертсон отмечает, что воинственная риторика, провокационные военные маневры, окружение и экономическая война сопровождаются вооружением Тайваня, все больше напоминая «прокси-конфликт в украинском стиле». По словам автора, «теперь, когда Украина находится в руинах, ядерная напряженность в отношениях с Россией растет, а внутренняя экономика приходит в упадок, <…> пора сосредоточиться на исцелении американского общества и снова стать сильными изнутри».

«Зеленский сам посеял сомнения в возможностях ВСУ»

Украинское наступление не достигло своих целей, но Владимир Зеленский и люди из его окружения продолжают утверждать, что это не так, пишет Die Welt. По версии немецкого издания, Зеленский сам посеял сомнения в возможностях ВСУ, заявляя, что Украина не сможет продолжать боевые действия без поддержки США.

Конгресс США ранее принял промежуточный бюджет, не включив в него помощь Украине, а министр обороны Германии Борис Писториус признал, что ЕС не сможет поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту а024 года. Теперь на Западе возникли вопросы к Зеленскому, способна ли Украине продолжать наступление в новых условиях. Die Welt отмечает, что не на пользу Киеву идут и публичные разногласия Зеленского с его генералами.

«Никто не хочет идти в правительство Моравецкого»

Большинство нынешних министров не получили предложения от премьера Матеуша Моравецкого войти в новое правительство, пишет Wirtualna Polska. По данным издания, желающих принять такие предложения и не было. Как заявил газете один из заместителей министров, все знают, что после выборов партии «Право и Справедливость» не удастся сформировать лояльное правительство - у нее больше нет большинства.