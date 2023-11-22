В Казахстане высказались об изменениях в составе ОДКБ

Ни одно государство не обращалось в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с заявлением о прекращении членства, заявил первый замминистра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

«Поэтому мы не ожидаем на сегодня каких-либо изменений в составе ОДКБ. Всегда лучше быть внутри такой организации, чем вне ее», — сказал Умаров.

Также он отметил, что Казахстан стоял у истоков создания ОДКБ.

«Мы считаем, что она работает на наши интересы», — добавил дипломат.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной организацией». Он сказал, что тогда республика должна будет сама решать вопросы безопасности.