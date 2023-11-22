Алиев: больше нет препятствий для подписания мирного соглашения с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что больше не осталось никаких препятствий для подписания мирного договора между его страной и Арменией. Газета.Ru

«Наша страна поддерживает региональную мирную повестку, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для подписания мирного договора и нормализации отношений между двумя странами», — сказал он. Lenta.ru