В ЕС назвали число приехавших с Украины мужчин призывного возраста

С 24 февраля 2022 года с Украины в Европейский союз (ЕС) приехали 650 тысяч мужчин призывного возраста. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает австрийское издание Еxxpress.

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Отмечается, что это только число официально зарегистрированных мужчин, покинувших республику после начала российской специальной военной операции (СВО). 190 тысяч из них приняла Германия, а еще 100 тысяч находятся в ФРГ нелегально, то есть без регистрации.

В СМИ предположили, что потеря такого количества годных к военной службе мужчин является для Украины серьезной проблемой. «Ракеты, танки, боеприпасы и другое военное оборудование можно заменить — при условии, что западные союзники его поставят. С солдатами так не получится, или, скорее, это становится все труднее», — пояснили в издании.