В Британии обвинили Запад в конфликте между Сербией и Косово

Вина за противостояние Сербии и Косово в определенной степени лежит на странах Запада. Об этом заявила председатель комитета по иностранным делам в британском парламенте Алисия Кернс, сообщает газета Financial Times.

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"В тревожном противостоянии между Косово и Сербией отчасти виноват Запад, опасающийся обострять ситуацию в Белграде на фоне крупномасштабного нападения России на Украину", - цитирует издания слова Кернс.

Кернс считает, что Великобритания, США, Германия, Франция и Италия должны снять санкции с Косово и отказаться от ориентации на Белград, а также оказывать на него давление.

"Запад демонстрирует отсутствие твердости на Балканах, и мы также показываем, что не извлекли уроков из сдерживания России" – сказала Кернс.