В Британии обвинили Запад в конфликте между Сербией и Косово
Вина за противостояние Сербии и Косово в определенной степени лежит на странах Запада. Об этом заявила председатель комитета по иностранным делам в британском парламенте Алисия Кернс, сообщает газета Financial Times.
"В тревожном противостоянии между Косово и Сербией отчасти виноват Запад, опасающийся обострять ситуацию в Белграде на фоне крупномасштабного нападения России на Украину", - цитирует издания слова Кернс.
Кернс считает, что Великобритания, США, Германия, Франция и Италия должны снять санкции с Косово и отказаться от ориентации на Белград, а также оказывать на него давление.
"Запад демонстрирует отсутствие твердости на Балканах, и мы также показываем, что не извлекли уроков из сдерживания России" – сказала Кернс.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обстановку на севере Косово напряженной и, возможно, опасной. Также он указал на традиционно предвзятое отношение к сербам.