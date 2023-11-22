В Польше в суд направили дела 16 подозреваемых в работе на Россию

Спецслужбы Польши направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в работе на российскую разведку. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По информации журналистов, Люблинское отделение Национальной прокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности Польши завершили расследование относительно «шпионской сети», которая якобы работала в пользу России. Прокурор обвинил подозреваемых в участии в преступной группировке и деятельности в пользу иностранной разведки вопреки польским интересам.

Ведомство заявляло, что задержанные действовали в Хелме, Медыке, Пшемысле, Жешуве, Варшава и других регионах страны с января по март 2023 года. Там они якобы выявляли объекты критической инфраструктуры, в том числе военные объектов и морские порты. Члены сети поддерживали связь с заказчиками и получали вознаграждение за выполненную работу, утверждали в польской прокуратуре.