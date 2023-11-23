Молдавские фермеры блокируют трассу в направлении Кишинева

В Молдавии фермеры максимально снизили скорость движения на своей технике, чтобы заблокировать трассу в направлении Кишинёва.

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Как сообщает Sputnik Молдавия, добравшиеся уже до города фермеры готовят технику к «ночлегу на центральной площади Кишинёва».

Фермеры требуют от властей своевременной поддержки, чтобы не обанкротиться.