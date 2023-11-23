Молдавские фермеры блокируют трассу в направлении Кишинева

Молдавские фермеры блокируют трассу в направлении Кишинёва
В Молдавии фермеры максимально снизили скорость движения на своей технике, чтобы заблокировать трассу в направлении Кишинёва.
Как сообщает Sputnik Молдавия, добравшиеся уже до города фермеры готовят технику к «ночлегу на центральной площади Кишинёва».
Фермеры требуют от властей своевременной поддержки, чтобы не обанкротиться.
Ранее молдавская ассоциация «Сила фермеров» заявила в своих соцсетях о намерении аграриев Молдавии продолжить протесты в связи с запоздалостью решений Минсельхоза страны.