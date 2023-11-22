В Армении предложили Азербайджану встречу по демаркации границы

Ереван предложил Баку провести заседание по демаркации госграницы, сообщил МИД Армении. Как отмечается, республика готова приложить усилия к нормализации отношений с Азербайджаном, установлению мира и стабильности на Южном Кавказе. News.ru
«Армянская сторона продолжает считать, что, несмотря на все сложности и вызовы, существует реальная возможность установления мира между двумя странами, который может быть реализован при наличии политической воли с обеих сторон. Армянская сторона продолжает демонстрировать такую волю. Одним из ее проявлений является и то, что Армения предложила Азербайджану провести заседание демаркационной комиссии на государственной границе между двумя странами», — говорится в тексте сообщения. Lenta.ru
Ранее в Азербайджане также предложили Армении провести мирные переговоры на госгранице. Газета.Ru