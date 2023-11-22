Делегация ХАМАС прибыла в Ливан

Делегация палестинской группировки ХАМАС прибыла в Ливан, где ее принял генсек ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Manar.

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"Сайед Хасан Насралла принял делегацию движения ХАМАС во главе с заместителем главы движения в Газе Халилом Аль-Хайей в присутствии [члена бюро ХАМАС] Усамы Хамдана", - говорится в сообщении.

Они обсудили события после атаки на Израиль 7 октября, оценили позиции, а также "возможности, существующие на всех фронтах сопротивления, особенно в секторе Газа", и "важность продолжения работы и постоянной координации".