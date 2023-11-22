Украинские власти заявили о повреждении завода в Херсонской области

Завод получил повреждения на подконтрольной украинским властям части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что завод находится в Бериславском районе.

Ночью в подконтрольных Украине районах Херсонской области объявляли воздушную тревогу, она продолжалась почти два часа. В ночь на 22 ноября сообщалось о взрывах в Житомирской области Украины.

14 ноября Александр Прокудин заявлял, что в Херсоне и в городе Берислав повреждения получили торговый порт и заводская территория.