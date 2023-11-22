В западных СМИ прокомментировали договоренности Израиля и ХАМАС

В ходе специального заседания израильским правительством были утверждены условия сделки с палестинским движением «Хамас» по возвращению похищенных с территории Израиля 7 октября. РИА Новости выяснило, что говорят на Западе о договоренностях сторон.

© EPA/TACC

Американский новостной портал Axios сообщил, что израильские власти обсуждали сделку более пяти часов. Он отметил, что лишь три члена кабмина проголосовали против, позиция еще троих, которые не поддерживали соглашение, поменялась после изучения рекомендаций разведки.

Также американская газета The New York Times обратила внимание на то, что действие сделки начинается не сразу. Она подчеркнула, что ситуация в ближайшее время останется нестабильной. При этом, как уточнил автор публикации, мирные жители почувствуют облегчение даже при короткой паузе в боях.

Издание The Wall Street Journal отметило, что порядка 60% граждан Израиля одобряют сделку. Оно спрогнозировало рост доли сторонников подобных договоренностей при осуществлении нынешней. При этом автор отметил, что о длительном прекращении огня пока речи не идет.

Ранее CNN сообщил, что большинство заложников, которых освободят в рамках сделки между Израилем и ХАМАС, если ее удастся заключить, будут детьми.