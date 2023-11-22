ХАМАС будет отпускать в день по 12 заложников

Палестинская группировка ХАМАС в рамках заключенных договоренностей с Израилем будет отпускать в день по 12 заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

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Женщин и детей боевики будут передавать Красному Кресту, а затем израильским военным.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Стороны объявят четырехдневное перемирие, во время которого боевики освободят 50 женщин и детей. К остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.