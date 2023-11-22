Белорусским чиновникам запретили выезжать за границу без согласования

В Белоруссии чиновникам запретили выезжать за границу без согласования с вышестоящим руководством. Об этом гласит соответствующее постановление Совета министров республики, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь»

© Lenta.ru

Согласно документу, чтобы покинуть Белоруссию, чиновникам необходимо за 10 дней до поездки подать заявление. В нем нужно указать страны транзита и назначения, цель поездки, адреса пребывания и свои контактные данные. В случае служебной командировки подобное согласование не потребуется.