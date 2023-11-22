ЕК: ЕС использует паузу в боевых действиях ХАМАС для доставки помощи в Газу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пауза в боевых действиях ХАМАС и Израиля позволит Евросоюзу доставить больше гуманитарной помощи в сектор Газа.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

«Еврокомиссия сделает всё возможное, чтобы использовать эту паузу для наращивания гуманитарной помощи Газе», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников.