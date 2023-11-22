Нового главу МИД Британии Кэмерона проверят на налоговые махинации

Налоговая служба Британии проверит на налоговые махинации нового главу МИД страны Дэвида Кэмерона. Бывший британский премьер-министр не полностью раскрыл налогооблагаемые выплаты, которые он получал от своего предыдущего частного работодателя, сообщает The Guardian.

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В частности, налоговых инспекторов заинтересовали несколько оплаченных приватных полетов Кэмерона в собственный загородный дом, а также оффшорный траст-фонд, через который в 2018-2021 годах ему осуществлялись дополнительные выплаты обанкротившейся финансовой компанией Greensill Capital.

Ранее имя Кэмерона, возглавившего британский Форин-офис 13 ноября, уже фигурировало в громком скандале, связанном с лоббистской деятельностью в пользу Greensill Capital. Как выяснилось, бывший обитатель офиса на Даунинг-стрит, 10 активно использовал свои связи и контакты, приобретенные им в качестве премьер-министра Британии, для того чтобы лоббировать и продвигать бизнес-интересы частной компании. При этом, согласно данным британского парламента, Кэмерон преследовал собственные экономические интересы.