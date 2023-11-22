Эрдоган попросит ООН и МАГАТЭ проверить Израиль из-за атомной бомбы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросит международные организации проверить Израиль на обладание атомной бомбой, подчеркнув, что ядерное оружие израильской армии угрожало бы Анкаре. Об этом сообщает Hurriyet.

Эрдоган говорил об угрозе ядерного оружия, выступая на бизнес-форуме в Алжире.

«Мы не позволим забыть проблему ядерного оружия и атомных бомб, существование которых отрицают израильские министры. В Израиле должны ответить, есть у них атомная бомба или нет», — сказал президент Турции.

По его словам, в Турции считают, что Израиль обладает ядерным оружием. Турецкие власти «уже обратились с жалобой в соответствующие органы и продолжат это делать». Эрдоган пообещал обратиться в Совет безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Этот вопрос угрожает безопасности всего региона, включая Турцию», — подчеркнул политик.

Также Эрдоган заявил, что приоритетом Турции является постоянный режим прекращения огня в секторе Газа и беспрепятственная доставка туда гуманитарной помощи.

«Мы никоим образом не приемлем израильские нападения, которые превращаются в коллективное наказание и представляют собой военные преступления», — подчеркнул он.