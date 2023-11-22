Блинкен подтвердил, что ХАМАС освободит несколько американцев

"Мы приветствуем освобождение 50 заложников из Газы , включая американцев. Я благодарю Катар за партнерство и ценю поддержку Израилем гуманитарной паузы, которая позволит доставить дополнительную гуманитарную помощь палестинцам в Газу", - написал он на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как ранее сообщил сотрудник вашингтонской администрации высокого ранга, США ожидают, что среди заложников, которых выпустят в ближайшее время в рамках сделки, будет не менее трех американцев. Он отказался сообщать подробности, но уточнил, что первыми, вероятно, будут освобождены 50 заложников - женщины и дети. Президент США Джо Байден указал, что Соединенные Штаты, Египет, Израиль и Катар будут сотрудничать в деле реализации договоренностей с ХАМАС по освобождению удерживаемых боевиками заложников.