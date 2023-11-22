Блинкен подтвердил, что ХАМАС освободит несколько американцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что среди 50 заложников, которых освободит палестинское радикальное движение ХАМАС на первом этапе реализации договоренностей с Израилем, будут американцы.
Как ранее сообщил сотрудник вашингтонской администрации высокого ранга, США ожидают, что среди заложников, которых выпустят в ближайшее время в рамках сделки, будет не менее трех американцев. Он отказался сообщать подробности, но уточнил, что первыми, вероятно, будут освобождены 50 заложников - женщины и дети. Президент США Джо Байден указал, что Соединенные Штаты, Египет, Израиль и Катар будут сотрудничать в деле реализации договоренностей с ХАМАС по освобождению удерживаемых боевиками заложников.
Ранее МИД Катара подтвердил достижение соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в боевых действиях между Израилем и ХАМАС. Как отметило катарское внешнеполитическое ведомство, время начала гуманитарной паузы будет объявлено в течение 24 часов.