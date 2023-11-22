Пока вы спали: заявка Пакистана для БРИКС и сделка Израиля с ХАМАСОМ
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Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году
Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление нового посла этой страны в России Мухаммада Халида Джамали.
По его словам, Исламабад рассчитывает на содействие Москвы в вопросе присоединения республики к объединению.
Как отметил дипломат, Пакистан рассчитывает присоединиться к БРИКС при председательстве России уже в 2024 году.
Орешкин допустил дальнейшее укрепление рубля
Рубль и далее может укрепиться, но кардинальных отклонений от курса ждать не стоит, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на помощника президента России Максима Орешкина.
По его словам, в целом «рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит».
Он также отметил, что резкое падение курса российской национально валюты в этом году после укрепления в 2022 году, связано с восстановлением потребительского и инвестиционного спроса, что привело к росту спроса на импортную продукцию. Одновременно в этом году цены на нефть и газ оказались ниже значений прошлого года.
Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирную инициативу по Украине
Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с бывшим американским лидером Дональдом Трампом его план по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС.
«Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной», — заявил он.
Зеленский отметил, что не считает мирным планом любую инициативу, основанную на признании Киевом Крыма и Донбасса частью России, хотя признал, что это поможет остановить конфликт.
СМИ: Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников
Власти Израиля одобрили договоренности с палестинским радикальным движением ХАМАС по освобождению десятков заложников, сообщает ТАСС.
Согласно соглашению, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза, а Иерусалим освободит десятки палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.
На первом этапе движение ХАМАС должно освободить около 50 израильских женщин и детей, удерживаемых в Газе, а Израиль — около 150 палестинских заключенных, в основном женщин и подростков, в течение четырехдневной паузы.
ХАМАС подтвердило достижение соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии
Палестинское движение ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем о перемирии, которое продлится четыре дня, сообщает ТАСС.
Также будут освобождены удерживаемые ХАМАС заложники в обмен на заключенных из израильских тюрем.
В рамках соглашения обе стороны обязуются прекратить огонь, гарантируя остановку всех военных действий во всех районах сектора Газа. Также будет обеспечена доставка сотен грузовиков гуманитарной, чрезвычайной, медицинской помощи и топлива.