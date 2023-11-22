Байден пообещал работать с другими лидерами по сделке Израиля и ХАМАС

Американский лидер Джо Байден заявил, что вместе с главами Египта, Катара и Израиля будет работать над обеспечением полной реализации сделки между Иерусалимом и палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил важность полной реализации всех аспектов соглашения между Израилем и ХАМАС. Байден поблагодарил лидеров Израиля, Египта и Катара за содействие в заключении договоренности.