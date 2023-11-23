Советник Милея заявила, что Аргентина не будет разрывать отношения с Россией

Аргентина не собирается разрывать отношения с КНР, Бразилией и Россией. Об этом заявила будущая глава МИД латиноамериканской страны Диана Мондино в интервью телеканалу TN.

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«Это вещи, которые не имеют смысла и логики... Нет ни разрыва, ни изменения отношений... Не может быть и разрыва (дипломатических отношений) с Россией», — уточнила Мондино позицию Буэнос-Айреса, подчеркнув, что для отзыва посла «должна быть экстремально серьезная ситуация».

В свою очередь, избранный президент страны Хавьер Милей пояснил, что речь идет о том, что новые власти не хотят продвигать отношения с рядом стран. Отвечая на вопрос, намерен ли он «помириться с Китаем и Россией», Милей ответил: «А когда я с ними ссорился?».

При этом Милей подчеркнул, что является союзником США, Израиля и Запада и не намерен «продвигать отношений с автократическими режимами, с коммунистами, с теми, кто не уважает мир, или с теми, кто не имеет демократических ценностей». В то же время, добавил он, «предприниматели имеют полную свободу торговать с кем хотят».

Ранее противник вступления Аргентины в БРИКС, крайне правый политик Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине. Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино, в свою очередь, заявила, что страна прекратит взаимодействие с правительствами Китая и Бразилии.