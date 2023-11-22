Избранный президент Аргентины заявил о нежелании сотрудничать с автократами и коммунистами

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей заявил во вторник, что видит своими партнерами на международной арене "либеральные демократии".

"Я всегда буду на стороне тех, кто защищает свободу, мир, и тех, кто верит в либеральную демократию. Я не собираюсь быть с авторитарными режимами и коммунистами", - сказал он в интервью телеканалу LN+. Избранный президент не уточнил, о каких странах идет речь.

Милей также отметил, что осуждает "диктатуру [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", и назвал неуместными слова венесуэльского лидера в его адрес. Ранее Мадуро сказал, что на президентских выборах в Аргентине победу одержал "ультраправый неофашизм".

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.