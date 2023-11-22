Граждане Польши возмутились в соцсети X поздравлением своего президента Анджея Дуды с десятой годовщиной Майдана на Украине, сообщает РИА Новости.

«Дуда, а теперь скажи, что ты думаешь, если бы мы тебе, украинскому слуге, устроили такой же майдан? Это тоже было бы нормально?», — задалась вопросом Klaudia Kotusiewicz.

Albert Rychard Official заявил, что поляки так не считают.

Bruno Wielkopolski указал, жителям Польши нет дела «до празднования украинского майдана, спровоцированного на иностранные деньги».

«Майдан был огромным поражением Украины и началом ее уничтожения спецслужбами США. Вы тоже, наверное, хотите полного уничтожения Украины», — заявил Pruf. K. Sajmonowycz.