В Израиле назвали возможную дату начала обмена заложниками с ХАМАС

В Израиле заявили, что 23 ноября могут начать обмен заложниками с палестинским движением ХАМАС. Это станет возможным после получения одобрения Верховного суда и правительства Израиля. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News рассказал старший советник премьер-министра Марк Регев.

«Переговоры в правительстве все еще продолжаются. Как и в Великобритании, у нас система ответственного перед парламентом правительства. Договоренность по освобождению заложников необходимо одобрить», - сообщил Регев.

По вопросу освобождения заложников правительство будет голосовать в полном составе, добавил он. Оно может состояться в течение одного-двух часов, уточнил советник Нетаньяху.

Он обратил внимание, что родственники погибших могут обратитьс яв Верховный суд Израиля и обжаловать решение суда об освобождении из израильских тюрем виновного в гибели их родственника палестинского пленного.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с ХАМАС об освобождении заложников. Конфликтующие стороны рассматривают вариант сделать пятидневное перемирие взамен освобождения из плена ХАМАС порядка 50 заложников.