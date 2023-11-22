Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году ради дружбы с РФ

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году и рассчитывает на поддержку со стороны России. Об этом заявил посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.

«Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России», — передает слова Мухаммада Халида Джамали ТАСС.