Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году ради дружбы с РФ

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году и рассчитывает на поддержку со стороны России. Об этом заявил посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.
«Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России», — передает слова Мухаммада Халида Джамали ТАСС.
БРИКС — международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой: ЮАР, Индии, Бразилии, России, Китая. В организацию к 2024 году должны присоединиться Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Однако после президентских выборов в Аргентине новый лидер страны высказывался против присоединения к БРИКС.