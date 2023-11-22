Нетаньяху заявил о "тяжелом" решении по заложникам

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что кабмину предстоит принять «тяжелое, но правильное» решение по сделке об освобождении части заложников, которые находятся в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

По его словам, все представители служб безопасности полностью поддерживают данное решение. Отмечается, что прекращение огня не нанесет ущерб продвижению армии Израиля на поле боя, а позволит армии подготовиться к продолжению боевых действий.

Нетаньяху указал, что временное прекращение огня, необходимое для освобождения заложников, не означает завершение операции против ХАМАС в секторе Газа. Все поставленные перед армией цели будут полностью выполнены, в том числе — ликвидация ХАМАС и устранение вероятности любой угрозы Израилю из сектора Газа.