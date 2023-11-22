Компания Маска X Corp пожертвует выручку больницам Израиля и сектора Газа

Компания американского миллиардера Илона Маска X Corp, которая владеет социальной сетью Х, направит всю выручку от рекламы и подписок от клиентов, связанных с конфликтом в секторе Газа, больницам в Израиле и обществу Красного Креста и Красного Полумесяца в анклаве, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бизнесмена.

Ранее Маск назвал выдвинутые против него обвинения в антисемитизме «фальшивыми историями». Это произошло после того, как бизнесмен оставил комментарии под публикацией одного из пользователей соцсети Х, который написал, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Маск согласился с этим утверждением.