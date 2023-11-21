Арктический совет заявил о трудностях в работе из-за отсутствия связей с РФ

«Большая часть нормального двустороннего сотрудничества между Россией и остальными семью государствами разрушена, его больше нет. И это по многим причинам — как политическим, так и практическим — создает множество проблем», — сказал он.

В связи с этим, по словам Хеглунда, главной задачей Арктического совета в настоящее время является поиск способа сохранить его «целостным и значимым и так, чтобы государства чувствовали, что им выгодно и интересно продолжать работу в нем». Он уверен, что если сейчас совет будет потерян, то позже «восстановить его будет очень сложно».