Европарламент согласился открыть офис в Киеве

Европейский парламент (ЕП) согласился открыть офис в Киеве по просьбе украинских властей, включая Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на документ Европарламента.

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В тексте отмечается, что открытие представительства в Киеве обеспечит «регулярное информирование комитетов ЕП о текущих проблемах и процессах не только на Украине, но и в странах Восточного партнерства». Также подчеркивается, что данное решение направлено на облегчение отношений с Верховной Радой Украины и ее связи с «соответствующими комитетами» Европарламента.

Открытие офиса стало возможным благодаря позиции председателя Европарламента Роберты Метсолы, которую о реализации инициативы в марте этого года просил Зеленский и в апреле спикер Рады Руслан Стефанчук. Представительства ЕП вне стран Европейского союза (ЕС) являются редкой практикой. Они открыты в таких городах, как Нью-Йорк, Аддис-Абеба и Джакарта.