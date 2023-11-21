Нелегальные мигранты пыталась пройти из РФ в Эстонию через КПП в Нарве

Глава пограничного пункта в Нарве Марек Лийва заявил, что ещё одна группа нелегальных мигрантов попыталась пройти в Эстонию через территорию России. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

© CC BY 2.0

Отмечается, что в группе были мигранты из Сирии и Египта. Все они были задержаны и отправлены обратно в Россию.

«В понедельник эстонские пограничники остановили на пограничном мосту в Нарве группу из 11 нелегальных мигрантов из Сирии и Египта. Первичная проверка документов показала, что у них нет законных оснований пересекать границу. Они были отправлены назад в Россию», — рассказал Лийва.

Лийва также добавил, что никто из этой группы не собирался просить политического убежища у эстонских властей.

«Детали они не объяснили, а просто хотели попасть в Эстонию. У нас они убежища не просили», — рассказал он.