СМИ: большинство освобожденных ХАМАС заложников будут детьми

CNN: большинство освобожденных ХАМАС заложников будут детьми
Большинство заложников, которых освободят в рамках сделки между Израилем и ХАМАС, если ее удастся заключить, будут детьми. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
«Заложники, которые, как ожидается, будут освобождены, если удастся достигнуть сделки между Израилем и ХАМАСом, будут в основном детьми», — приводятся в тексте слова собеседника телеканала.
Кроме того в первой волне планируют освободить граждан Израиля и лиц с двойным гражданством, отмечает CNN.
Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения по освобождению заложников. Ожидается одобрение от властей Израиля. Предварительное соглашение предполагает обмен 50 женщин и детей, находящихся у ХАМАС, на около 150 палестинских заключенных.
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