СМИ: большинство освобожденных ХАМАС заложников будут детьми

Большинство заложников, которых освободят в рамках сделки между Израилем и ХАМАС, если ее удастся заключить, будут детьми. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Заложники, которые, как ожидается, будут освобождены, если удастся достигнуть сделки между Израилем и ХАМАСом, будут в основном детьми», — приводятся в тексте слова собеседника телеканала.

Кроме того в первой волне планируют освободить граждан Израиля и лиц с двойным гражданством, отмечает CNN.