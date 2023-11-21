Европарламент извинился за пост, где Крым на карте был помечен как российский

Европарламент извинился за пост в соцсети X (бывшая Twitter; заблокирована в РФ), где Крым на карте был помечен как часть России. Соответствующая публикация появилась в официальном аккаунте ЕП.

Европарламент извинился за пост, где Крым на карте был помечен как российский
© РИА Новости

Первоначальный пост Европарламента вызвал возмущение среди подписчиков, в особенности, украинских. В организации поблагодарили комментаторов за активность.

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"Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением", - заявили в Европарламенте.

Там также пообещали, что позже опубликуют обновленную версию карты.