Европарламент извинился за пост, где Крым на карте был помечен как российский
Европарламент извинился за пост в соцсети X (бывшая Twitter; заблокирована в РФ), где Крым на карте был помечен как часть России. Соответствующая публикация появилась в официальном аккаунте ЕП.
Первоначальный пост Европарламента вызвал возмущение среди подписчиков, в особенности, украинских. В организации поблагодарили комментаторов за активность.
"Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением", - заявили в Европарламенте.
Там также пообещали, что позже опубликуют обновленную версию карты.