В США заявили о причастности Ирана к захвату Galaxy Leader
Вашингтон считает Иран причастным к захвату хуситами грузового судна Galaxy Leader в Красном море. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Захват судна Galaxy Leader является грубым нарушением международного права. Иран причастен», — сказал он на брифинге.
Также Кирби добавил, что на данный момент США пересматривает списки тех, кто квалифицирован в стране в качестве террористов.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно о захвате Galaxy Leader йеменской группировкой «Ансар Алла», которую поддерживает Иран. Оно стало целью из-за связи с израильским миллиардером Авраамом Унгером. При этом на борту не было ни одного гражданина Израиля, 25 членов экипажа являются гражданами Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга. Иран в разгоревшемся конфликте занял сторону Палестины.