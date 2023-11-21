В США заявили о причастности Ирана к захвату Galaxy Leader

Вашингтон считает Иран причастным к захвату хуситами грузового судна Galaxy Leader в Красном море. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Захват судна Galaxy Leader является грубым нарушением международного права. Иран причастен», — сказал он на брифинге.

Также Кирби добавил, что на данный момент США пересматривает списки тех, кто квалифицирован в стране в качестве террористов.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о захвате Galaxy Leader йеменской группировкой «Ансар Алла», которую поддерживает Иран. Оно стало целью из-за связи с израильским миллиардером Авраамом Унгером. При этом на борту не было ни одного гражданина Израиля, 25 членов экипажа являются гражданами Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин.