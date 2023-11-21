Участие Байдена в саммите G20 оказалось под вопросом из-за Дня благодарения

«Президент Байден приехал на саммит G20 в сентябре, и связи между Индией и США стали крепче, чем раньше. Поскольку День благодарения уже не за горами, мы не уверены, сможет ли он принять участие в виртуальном саммите 22 ноября», — отметил Гарсетти.