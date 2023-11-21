МВД Финляндии планирует представить новый документ о пограничных ограничениях с Россией, после того, как минюст отклонил первоначальный проект. Об этом заявила глава ведомства Мари Рантанен, передает телеканал Yle.

По словам Рантанен, ее ведомство намерено изменить текст документа и внести в него правки по требованию министерства юстиции.

"Ужесточения на границе готовятся", - констатировала она.

Ранее вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение правительства страны об ужесточении норм пересечения границы с Россией. В министерстве юстиции сочли, что ужесточение пограничных ограничений может препятствовать процессу подачи заявок на получение статуса беженца в Финляндии.

Изначально руководство Финляндии планировало полностью закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Формальной причиной было обозначено нежелание допустить на территорию страны нелегальных беженцев, которые якобы перебираются в страну из России.