В БРИКС выступили против принудительной депортации палестинцев

Главы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) выступили с осуждением принудительного перемещения граждан Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы осудили любое принудительное перемещение или депортацию палестинцев с их собственной земли как в индивидуальном, так и в массовом порядке», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что долгосрочное палестино-израильское перемирие стало актуальной задачей сейчас. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.