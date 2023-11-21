В Эстонии призвали страны Запада не соглашаться на условия России

«В ближайшие полгода действия Запада будут иметь решающее значение для дальнейшего хода войны на Украине. Не исключено, что будет предпринята попытка прекратить войну и заключить мир, но мир на Украине не должен быть на условиях России, это продемонстрировало бы слабость Запада, чем Россия не преминула бы воспользоваться», — заявил он.