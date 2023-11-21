В Эстонии призвали страны Запада не соглашаться на условия России
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что странам Запада нужно не соглашаться на российские условия касательно конфликта на Украине. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
По мнению Певкура, прекращение конфликта на условиях России продемонстрирует слабость стран Запада.
«В ближайшие полгода действия Запада будут иметь решающее значение для дальнейшего хода войны на Украине. Не исключено, что будет предпринята попытка прекратить войну и заключить мир, но мир на Украине не должен быть на условиях России, это продемонстрировало бы слабость Запада, чем Россия не преминула бы воспользоваться», — заявил он.
Министр также добавил, что подобное мирное соглашение снова сделает актуальными все требования, которые Россия выдвигала странам Запада до начала украинского конфликта.
«Это отступление НАТО к границам 1997 года, публичный отказ от расширения НАТО, большее право голоса России в вопросе архитектуры европейской безопасности. В этом меню сразу же оказались бы и Эстония, и вся система безопасности, обеспечивающая нашу независимость», — уточнил Певкур.
Ранее гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии заявил, что его страна может закрыть КПП на границе с Россией.