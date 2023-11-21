Историк прокомментировал требования Румынии к России по золотому запасу

Власти Румынии, если они действительно желают получить обратно золотой запас, могут обратиться напрямую к представителям семьи Романовых, рассказал историк Армен Гаспарян в интервью газете «Взгляд».

Ранее в нацбанке Румынии потребовали возвращения золотого запаса страны, эвакуированного в 1916-1917 годах в Россию и конфискованного впоследствии властями СССР.

«Бухарест может попробовать взыскать деньги с династии Романовых, напрямую у царской семьи», — отметил историк.

Эксперт пояснил, что Российская Федерация не является правопреемницей Российской империи, соответственно, любые обращения к властям страны по таким вопросам бессмысленны.