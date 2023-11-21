Историк прокомментировал требования Румынии к России по золотому запасу
Власти Румынии, если они действительно желают получить обратно золотой запас, могут обратиться напрямую к представителям семьи Романовых, рассказал историк Армен Гаспарян в интервью газете «Взгляд».
Ранее в нацбанке Румынии потребовали возвращения золотого запаса страны, эвакуированного в 1916-1917 годах в Россию и конфискованного впоследствии властями СССР.
«Бухарест может попробовать взыскать деньги с династии Романовых, напрямую у царской семьи», — отметил историк.
Эксперт пояснил, что Российская Федерация не является правопреемницей Российской империи, соответственно, любые обращения к властям страны по таким вопросам бессмысленны.
Гаспарян заметил, что государственные деятели западных стран как в XX, так и в XXI веке не признавали СССР, а затем Россию прямой и законной наследницей Российской империи. Они отказались выдать активы белых иммигрантов, царской семьи.