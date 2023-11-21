В Финляндии отказались от ужесточения мер на границе с РФ
Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение МВД республики об ужесточении ограничений на границе с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Решение вице-канцлера, отметил источник, было обусловлено тем, что в случае введения жестких ограничений беженцы утратили бы возможность подавать заявления о предоставлении убежища.
По его словам, Пуумалайнен проанализировал представленный проект ведомства, оценил его точки зрения законности и пришел к выводу, что правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого министерством решения нет.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что Хельсинки рассматривает введение дополнительных ограничений на финско-российской границе.
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