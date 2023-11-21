В Финляндии отказались от ужесточения мер на границе с РФ

Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение МВД республики об ужесточении ограничений на границе с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Решение вице-канцлера, отметил источник, было обусловлено тем, что в случае введения жестких ограничений беженцы утратили бы возможность подавать заявления о предоставлении убежища.

По его словам, Пуумалайнен проанализировал представленный проект ведомства, оценил его точки зрения законности и пришел к выводу, что правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого министерством решения нет.