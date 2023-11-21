Евросоюз отменит ряд проектов в Газе из-за разрушений
Евросоюз планирует отменить семь проектов в секторе Газа из-за разрушений местной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова высокопоставленного европейского источника.
Отмечается, что реализация этих проектов больше невозможна из-за многочисленных разрушений, которые являются результатом израильской операции в секторе Газа. При этом выделенные на проекты деньги отправят на гуманитарную помощь для гражданского населения в регионе.
«Мы планировали реализацию ряда энергетических проектов, но это стало невозможно из-за масштабных разрушений», — заявил источник.
Он также добавил, что всего на проекты было выделено 75,6 миллиона евро.
7 октября Израиль стал целью крупномасштабной атаки боевого крыла палестинского движения ХАМАС, во время которой боевиками практиковался захват заложников. Ответом на эту атаку стала встречная операция Израиля в секторе Газа.