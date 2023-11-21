Евросоюз отменит ряд проектов в Газе из-за разрушений

Евросоюз планирует отменить семь проектов в секторе Газа из-за разрушений местной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова высокопоставленного европейского источника.

Отмечается, что реализация этих проектов больше невозможна из-за многочисленных разрушений, которые являются результатом израильской операции в секторе Газа. При этом выделенные на проекты деньги отправят на гуманитарную помощь для гражданского населения в регионе.

«Мы планировали реализацию ряда энергетических проектов, но это стало невозможно из-за масштабных разрушений», — заявил источник.

Он также добавил, что всего на проекты было выделено 75,6 миллиона евро.