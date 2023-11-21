Иран призвал страны БРИКС признать власти Израиля террористами

Такое заявление Раиси сделал во время своего выступления на экстренном заседании БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, правительство Израиля необходимо признать террористическим, а ЦАХАЛ признать террористической организацией.

«Непрерывные атаки Израиля на больницы, медицинские центры и религиозные объекты, а также убийства женщин и детей, врачей, медсестер и журналистов являются актами терроризма, и необходимо признать террористическим израильский режим, а его армию – террористической организацией», — заявил он.

Напомним, что 7 октября приграничные районы Израиля подверглись крупномасштабной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС, во время которой боевики движения практиковали захват заложников. В ответ на это израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны, а также о начале ответной операции против сектора Газа.