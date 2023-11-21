Россия и Белоруссия наложили вето на председательство Эстонии в ОБСЕ

«Сейчас из-за России и Беларуси мы находимся в ситуации, когда у ОБСЕ не было утвержденного председательства всего за полтора месяца до нового года, хотя Эстония с 2020 года была совместным кандидатом от Европейского союза на эту должность», — говорится в тексте заявления.