Словацкие перевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной
Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через КПП «Вишне-Немецке» на границе с Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс».
Инициатором акции выступил Союз перевозчиков Словакии. На данный момент на границе страны стоит около 300 грузовиков, служебные и легковые автомобили, машины с гумпомощью и автобусы свободно проходят через пропускной пункт. Сроки блокады не уточняются.
При этом, согласно информации «Прайм», с 23 ноября к акции присоединятся польские фермеры, в том числе организация «Обманутая деревня». Они планируют перекрыть КПП на национальной дороге DK 28. Свою акцию польские фермеры намерены продолжать в течение трех дней с 9:00 до 20:00 по местному времени.
Напомним, что акции по блокировке КПП на границе с Украиной в ЕС стартовали с начала ноября. Главными их участниками стали польские и словацкие перевозчики. Таким образом они рассчитывают заставить Еврокомиссию вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, исключая перевозящих гумпомощь и припасы для ВСУ, и остановить наплыв дешевого продовольствия из Украины, поскольку компании ЕС «не могут с ними конкурировать».