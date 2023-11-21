Словацкие перевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной

Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через КПП «Вишне-Немецке» на границе с Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инициатором акции выступил Союз перевозчиков Словакии. На данный момент на границе страны стоит около 300 грузовиков, служебные и легковые автомобили, машины с гумпомощью и автобусы свободно проходят через пропускной пункт. Сроки блокады не уточняются.

При этом, согласно информации «Прайм», с 23 ноября к акции присоединятся польские фермеры, в том числе организация «Обманутая деревня». Они планируют перекрыть КПП на национальной дороге DK 28. Свою акцию польские фермеры намерены продолжать в течение трех дней с 9:00 до 20:00 по местному времени.