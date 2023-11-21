Китай призвал созвать международную конференцию по Палестине

Необходимо созвать международную конференцию для урегулирования палестинского вопроса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время внеплановой встречи лидеров стран БРИКС , посвященной обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, которые приводит агентство Xinhua, решение проблемы должно быть всеобъемлющим и справедливым.

Китай призывает к скорейшему созыву еще более авторитетной международной мирной конференции <...> для работы в направлении скорейшего решения палестинского вопроса, решения, которое будет всеобъемлющим и справедливым, — сказал Си Цзиньпин.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом и военным преступлением. В то же время он призвал открыть гуманитарные коридоры на территории анклава. Он также отметил, что палестинское движение ХАМАС должно ответить за атаки на израильтян и захват заложников. Президент добавил, что все страны должны воздержаться от дальнейшего разжигания конфликта, в частности, прекратить поставки оружия сторонам конфликта.