Президент Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе

Израиль применяет силу в секторе Газа неизбирательно. В результате анклав столкнулся с серьезной гуманитарной катастрофой. С такой точкой зрения выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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Глава бразильского государства напомнил, что его страна осудила атаки ХАМАС, совершенные 7 октября в отношении израильского народа. Бразилия призвала к немедленному освобождению всех заложников. Вместе с тем ничто не в состоянии оправдать жестокость Израиля, который неизбирательно и непропорционально использует военную силу против мирного населения анклава, добавил президент.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва уже говорил о жестокости израильских войск, которые наносят удары по сектору Газа. Так, 13 ноября в своей речи он упомянул, что израильтяне под предлогом действий против ХАМАС убивают невинных людей без разбора, сбрасывают бомбы на больницы и места, где находятся дети.

Тель-Авив в прямом эфире уничтожает целые жилые кварталы с мирным населением, бомбит госпитали, мечети, школы, убивает огромное количество людей, в том числе и детей. Причем комментируя удар по лагерю беженцев, израильтяне даже не посчитали нужным скрывать свою причастность к этому, пояснив - "на войне так бывает".

США, Великобритания и страны ЕС молча наблюдают за происходящим в секторе Газа. Коллективный Запад, развернув санкционную войну против России в связи с кризисом на Украине, не стал вводить рестрикции против Израиля за проведение бесчеловечной военной операции в анклаве. Наоборот, поставки вооружений в зону конфликта только нарастают.

Логичным выглядит вопрос, а что где же хваленые правозащитные европейские институты? Почему молчит Международный уголовный суд? Чем занимается Интерпол? Структуры ООН также сидят сложа руки, отделываясь абстрактными призывами к миру.