Президент Грузии нашла потерявшуюся собаку

Президент Грузии Саломе Зурабишвили нашла свою ранее потерявшуюся собаку. Об этом политик сообщила в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Нашли! Спасибо всем», — написала глава государства.

21 ноября она сообщила, что ее собака по кличке Гомбора потерялась, и добавила телефон для связи.