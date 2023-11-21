СМИ: Израиль от нового конфликта в Ливане отделяет один удар "Хезболлах"

Израиль находится на расстоянии одного удара шиитской организации "Хезболлах" от нового конфликта в Ливане на фоне давления со стороны военных и жителей северных районов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху "пока уступает американскому давлению" в этом вопросе, но, по мнению военных, Израиль находится "на расстоянии одного смертоносного удара "Хезболлах" от новой войны в Ливане". Это связано с усилением давления на премьера со стороны израильских военных чиновников, которые "требует нанести решающий удар" по силам "Хезболлах" на фоне роста числа атак группировки на северных границах Израиля. Издание отмечает, что многие жители этих районов страны опасаются, что шиитские боевики пересекут границу и начнут убивать женщин и детей, как это сделало палестинское движение ХАМАС 7 октября.

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Как заявили газете помощники премьера, Нетаньяху надеется, что явная победа над ХАМАС в секторе Газа заставит "Хезболлах" отвести силы от южной границы Ливана с Израилем. По оценкам израильских властей, шиитская группировка располагает свыше 150 тыс. ракет, сотни из которых способны поражать точные цели. В Израиле полагают, что "Хезболлах" может выпускать по 3 тыс. ракет в день, что создаст огромную нагрузку на израильскую систему ПВО, уточняет издание.

Обмен ударами между Армией обороны Израиля и шиитскими формированиями, который продолжается с 8 октября, привел к военной эскалации в приграничных районах. Израильские власти эвакуировали жителей 29 поселений, расположенных в радиусе 5 км от границы. В Ливане из-за израильских обстрелов и авианалетов покинули свои дома 40 тыс. человек, большинство из них переместились в Тир и Набатию, где их временно расселяют в школах.