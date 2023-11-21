Департамент миграции Литвы предложит лишить Илзе Лиепу гражданства

Отмечается, что в ближайшее время департамент оценит собранную о балерине информацию, а затем направит предложение о лишении ее гражданства в МВД. Если будет установлено, что высказывания Лиепы угрожают национальной безопасности Литвы, то ходатайство о лишении балерины гражданства передадут уже президенту республики. Российская газета