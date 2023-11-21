Политолог оценил планы по совместным учениям Сербии и НАТО

"А то, как себя ведут политики, — это совершенно иное. Мы можем провести параллели с Украиной, Арменией и другими странами, где народ был против происходящего. Соответственно, действия Вучича следует оценивать, исходя из того, что он все-таки не делает жестких заявлений в отношении Москвы. Он не поддерживает санкции в том масштабе, который требуется НАТО для дополнительного давления на РФ. Но если же Вучич будет "вестись" на все предложения НАТО и возьмет четкий курс на расторжение как политических, так и исторических отношений с Москвой, то вот тогда нужно будет переживать. Сейчас же нужно задуматься над тем, как мы должны выстраивать свою политику в случае сильного давления на Сербию и принуждения ее к выполнению тех или иных действий против России", — считает политолог.