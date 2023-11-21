Политолог оценил планы по совместным учениям Сербии и НАТО
Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об обсуждении генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Сербии Александаром Вучичем возможности проведения совместных военных учений. По словам эксперта, сербский лидер вынужден лавировать между интересами различных сторон, находясь под сильным давлением со стороны Запада.
Говоря о встрече Столтенберга и Вучича, на которой обсуждалось проведение совместных учений, я бы прежде всего акцентировал внимание на том, что Сербия находится в окружении врагов. Мы знаем, что сербы - это братья, что Сербия исторически положительно относилась к России, а мы всегда ей помогали. Но сейчас страна, которая ранее подвергалась бомбардировке со стороны НАТО, находится в тяжелом положении. Любые попытки Сербии, фактически находящейся в окружении банды НАТО, как-то проявлять самостоятельность приведут к плачевным для нее последствиям. Недавно мы наблюдали вновь начавшиеся волнения по поводу Косово, незаконно отторженного от Сербии при непосредственном участии блока НАТО. Мы видели, какое давление оказывалось на Сербию. И сейчас на этом фоне Вучич, видимо, вынужден как-то лавировать, поэтому он и встречается со Столтенбергом, обсуждает какие-то совместные учения.Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа
При оценке действий Белграда следует учитывать мнение населения Сербии, которое поддерживает Россию, отметил специалист.
"А то, как себя ведут политики, — это совершенно иное. Мы можем провести параллели с Украиной, Арменией и другими странами, где народ был против происходящего. Соответственно, действия Вучича следует оценивать, исходя из того, что он все-таки не делает жестких заявлений в отношении Москвы. Он не поддерживает санкции в том масштабе, который требуется НАТО для дополнительного давления на РФ. Но если же Вучич будет "вестись" на все предложения НАТО и возьмет четкий курс на расторжение как политических, так и исторических отношений с Москвой, то вот тогда нужно будет переживать. Сейчас же нужно задуматься над тем, как мы должны выстраивать свою политику в случае сильного давления на Сербию и принуждения ее к выполнению тех или иных действий против России", — считает политолог.
Михайлов выразил мнение, что позиция Москвы по вопросу совместных учений Сербии и НАТО будет сдержанной.
"Москва, как обычно, в данном плане выступает дипломатически и оставляет все решения на совести лидеров государств. Говоря о подобных ситуациях, [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков не раз отмечал, что это дело самих государств. Поэтому будем надеяться, что это не приведет к ухудшению отношений между Россией и Сербией", — заключил политолог.
Ранее Вучич заявил, что Сербия в ближайшее время рассмотрит возможность проведения совместных учений с Североатлантическим альянсом. Об этом он сказал после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент также отмечал, что Белград хочет развивать отношения с НАТО, сохранив при этом свой военный нейтралитет.